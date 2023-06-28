...

Nikmatnya Mencicipi Sate Ikan Tuna Bakar di Bantul Yogyakarta

Trisna Purwoko, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 18:39 WIB
Inilah salah satu menu dari warung makan di Jalan Plataran, Bantul, Yogyakarta. Warung makan tersebut bernama Pawon Tempuran. Warung makan ini menyediakan menu signature berbahan ikan tuna. 
 
Salah satunya yakni rahang tuna hingga sate tuna yang dibakar dengan arang. Menu ikan tuna ini diolah dengan bumbu rempah khusus. Sebelumnya, warung makan ini sempat viral karena menu uniknya. 
 
Untuk menikmati menu rahang tuna ini dijual dengan harga Rp55.000. Sedangkan menu sate tuna yang berisi 3 tusuk dijual dengan harga Rp39.000. 

