Malam Takbiran Iduladha, Kendaraan Padati Gerbang Tol Pasteur

Ervan David, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 22:25 WIB
Malam takbiran Iduladha, volume kendaraan yang masuk ke Kota Bandung, Jawa Barat melalui Gerbang Tol Pasteur terus meningkat. Kemacetan panjang terjadi selepas Gerbang Tol Pasteur menuju Kota Bandung.
 
Tidak hanya selepas Gerbang Tol Pasteur, kemacetan juga terjadi dari Kota Bandung menuju kawasan Lembang. Tercatat jumlah kendaraan yang masuk kota Bandung di hari pertama cuti bersama ini mencapai 25.000 kendaraan. Kepadatan arus lalu lintas ini diperkirakan akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang.

(fru)

