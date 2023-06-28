Beginilah suasana di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jatim, Rabu (28/6) siang. Bandara Juanda tampak dipadati calon penumpang yang akan melakukan mudik. Kepadatan calon penumpang tampak di selasar bandara dan ruang check calon penumpang.

Kenaikan jumlah calon penumpang diketahui telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan, pihak bandara membuka semua fasilitas ruang tunggu. Hal itu dilakukan untuk menghindari penumpukan calon penumpang.

(fru)

