Beginilah suasana di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jatim, Rabu (28/6) siang. Bandara Juanda tampak dipadati calon penumpang yang akan melakukan mudik. Kepadatan calon penumpang tampak di selasar bandara dan ruang check calon penumpang.
Kenaikan jumlah calon penumpang diketahui telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan, pihak bandara membuka semua fasilitas ruang tunggu. Hal itu dilakukan untuk menghindari penumpukan calon penumpang.
(fru)
