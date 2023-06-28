...

Libur Cuti Bersama, Jalanan di Ibukota Jakarta Lengang dan Lancar

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 14:17 WIB
A A A
Sejumlah ruas jalan di Ibu Kota Jakarta terpantau lengang, Rabu (28/6). Salah satunya terlihat di ruas Jalan MH Thamrin, Jakpus. Arus lalin yang mengarah ke Bundaran HI maupun arah sebaliknya terpantau lengang. Kondisi serupa juga terlihat di kawasan Bundaran HI yang menuju kawasan Jalan Jenderal Sudirman. 
 
Kondisi jalan yang lengang dimanfaatkan sebagian warga untuk berolaharaga hingga berfoto. Mereka mengaku sengaja memanfaatkan momen sepinya kendaraan untuk menghirup udara bersih. Selain di pusat Ibu Kota, arus lalin di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakpus terpantau ramai lancar. 
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

