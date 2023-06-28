Sejumlah ruas jalan di Ibu Kota Jakarta terpantau lengang, Rabu (28/6). Salah satunya terlihat di ruas Jalan MH Thamrin, Jakpus. Arus lalin yang mengarah ke Bundaran HI maupun arah sebaliknya terpantau lengang. Kondisi serupa juga terlihat di kawasan Bundaran HI yang menuju kawasan Jalan Jenderal Sudirman.

Kondisi jalan yang lengang dimanfaatkan sebagian warga untuk berolaharaga hingga berfoto. Mereka mengaku sengaja memanfaatkan momen sepinya kendaraan untuk menghirup udara bersih. Selain di pusat Ibu Kota, arus lalin di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakpus terpantau ramai lancar.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News