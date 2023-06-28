Inilah detik-detik kedatangan sapi milik Prabowo Subianto Bacapres Indonesia di Masjid Agung Demak, Jateng. Sapi jenis simmetal seberat 1,1 ton itu dimuat dalam kendaraan truk.

Ketua DPC Gerindra Demak, Maskuri mengatakan sapi ini adalah amanah dari Sekjen Gerindra, Ahmad Muzain. Sapi tersebut merupakan wasilah sapi Prabowo untuk hewan kurban di Masjid Agung Demak.

Kontributor: Sukma Wijaya

Produser: Akira Aulia W

