Peningkatan jumlah penumpang di Stasiun KA Kota Jombang, Jatim terus terjadi. Peningkatan jumlah penumpang itu terjadi karena adanya libur panjang Iduladha. Banyak penumpang ingin mengisi waktu libur Iduladha dengan mudik ke kampung halamannya.

Efandi, Kepala Stasiun KA Jombang menggatakan, jelang Iduladha jumplah penumpang terus meningkat. Tujuan yang dipilih para penumpang pun beragam yakni Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan Banyuwangi.

Puncak mudik libur Iduladha diperkirakan terjadi hari ini, Rabu (28/6).

