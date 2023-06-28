...

Libur Iduladha, Jumlah Penumpang di Stasiun KA Kota Jombang Melonjak

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 10:32 WIB
Peningkatan jumlah penumpang di Stasiun KA Kota Jombang, Jatim terus terjadi. Peningkatan jumlah penumpang itu terjadi karena adanya libur panjang Iduladha. Banyak penumpang ingin mengisi waktu libur Iduladha dengan mudik ke kampung halamannya. 
 
Efandi, Kepala Stasiun KA Jombang menggatakan, jelang Iduladha jumplah penumpang terus meningkat. Tujuan yang dipilih para penumpang pun beragam yakni Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan Banyuwangi. 
 
Puncak mudik libur Iduladha diperkirakan terjadi hari ini, Rabu (28/6). 
 
Kontributor: Mukhtar Bagus 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

