Petugas menggelar razia PPKS di Pulogadung, Jaktim, Selasa (27/6). Seorang Lansia sempat menolak waktu akan diangkut dengan mobil Dinsos. Razia juga diwarnai dengan aksi kejar-kejaran petugas dengan pengamen.

Pengamen bertato itu akhirnya ditangkap Satpol PP berpakaian preman. Pengamen tertangkap di Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Pulogadung. Dalam razia itu, petugas mengamankan tujuh orang PPKS.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

