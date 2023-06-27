Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menepis kabar dirinya yang menjadi bekingan dari

pondok pesantren Al Zaytun. Hal ini disampaikan Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Moeldoko menjelaskan terkait kedekatan dirinya dengan pimpinan Ponpes Al Zaytun. Menurutnya KSP harus pandai membangun komunikasi dengan siapapun. Moeldoko mengaku pernah dua kali berkunjung ke Ponpes Al Zaytun. Saat berada disana, ia mengaku memberikan ceramah mengenai kebangsaan.

