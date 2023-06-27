Sejumlah calon penumpang memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (27/6/2023) sore. Hingga Selasa (27/6) sore penumpang yang pergi melalui Terminal Kalideres mencapai hingga 453 orang. Jumlah ini diprediksi akan naik hingga malam ini.

Para penumpang yang mayoritas perantau tersebut memanfaatkan momen libur Iduladha untuk pulang ke kampung halaman. Terpantau ratusan penumpang tengah menunggu keberangkatan bus di ruang tunggu.

(fru)

