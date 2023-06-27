Jenazah penumpang dan kru pesawat Semuwa Air dengan nomor penerbangan PK-SMW yang jatuh di Yalimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura. Jenazah dibawa menggunakan 6 ambulans dari Bandara Sentani ke RS Bhayangkara Polda Papua untuk diidentifikasi.

Keluarga dan saudara dari para korban hadir di rumah sakit bersama pihak dari Semuwa Air bersama jajaran pimpinan perusahaan. Seluruh jenazah akan menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News