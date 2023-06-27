...

Jenazah Penumpang dan Kru Pesawat Semuwa Air yang Jatuh Tiba di Jayapura

Edy Siswanto, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 17:00 WIB
Jenazah penumpang dan kru pesawat Semuwa Air dengan nomor penerbangan PK-SMW yang jatuh di Yalimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura. Jenazah dibawa menggunakan 6 ambulans dari Bandara Sentani ke RS Bhayangkara Polda Papua untuk diidentifikasi.
 
Keluarga dan saudara dari para korban hadir di rumah sakit bersama pihak dari Semuwa Air bersama jajaran pimpinan perusahaan. Seluruh jenazah akan menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga.

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

