Wapres Ma'ruf Amin tiba di kediaman KH Malik Madani di Sleman, Yogyakarta, Selasa (27/6). Ma'ruf Amin berangkat menuju ke kediaman KH Malik Madani sekitar pukul 08.00 WIB. Menurut KH Malik Madani, kedatangan Ma'ruf Amin bertujuan untuk silaturahmi dan nostalgia.

Dalam pertemuan itu juga membicarakan tentang NU sebagai organisasi keagaaman yang dinamis. Selain itu, Ma'ruf Amin juga berkunjung ke Pondok Pesantren Pandanaran di Gunungkidul, Yogyakarta.

Kontributor: Gunanto Farhan

Produser: Akira Aulia W

