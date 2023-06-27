...

Silaturahmi dan Nostalgia, Wapres Ma'ruf Amin Bertemu KH Malik Madani di Yogyakarta

Gunanto Farhan, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 15:08 WIB
Wapres Ma'ruf Amin tiba di kediaman KH Malik Madani di Sleman, Yogyakarta, Selasa (27/6). Ma'ruf Amin berangkat menuju ke kediaman KH Malik Madani sekitar pukul 08.00 WIB. Menurut KH Malik Madani, kedatangan Ma'ruf Amin bertujuan untuk silaturahmi dan nostalgia. 
 
Dalam pertemuan itu juga membicarakan tentang NU sebagai organisasi keagaaman yang dinamis. Selain itu, Ma'ruf Amin juga berkunjung ke Pondok Pesantren Pandanaran di Gunungkidul, Yogyakarta. 
 
Kontributor: Gunanto Farhan 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

