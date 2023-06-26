Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Palmerah, Senin (26/6/2023). Jokowi tiba pukul 08.02 WIB disambut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso.

Jokowi menyapa warga dan pedagang yang sejak tadi pagi menunggu. Jokowi juga berfoto selfie dengan beberapa warga.

Kedatangan Jokowi untuk mengecek harga sembako di Pasar Palmerah. Presiden juga menyerahkan sejumlah bantuan dan sembako kepada pedagang.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

