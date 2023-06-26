Saudi Arabia Railways menyiapkan Kereta Listrik Masyair untuk mobilitas jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama puncak haji.

Terdapat total 9 stasiun, yaitu 3 di Mina, 3 di Muzdalifah, dan 3 di Arafah. Selama 7 hari, rute kereta akan menyesuaikan sesuai pergerakan ritual rangkaian haji.

Kereta ini hanya beroperasional selama musim haji saja dan bisa dinaiki secara gratis bagi jemaah yang telah mendaftar dalam paket hajinya. Sementara yang tidak mendaftar dikenakan biaya tiket.

