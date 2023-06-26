...

Kereta Listrik Masyair Siap Dukung Mobilitas Jemaah selama Puncak Haji

Endang Gunawan dan Dedi Prasetia, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 14:56 WIB
Saudi Arabia Railways menyiapkan Kereta Listrik Masyair untuk mobilitas jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama puncak haji.
 
Terdapat total 9 stasiun, yaitu 3 di Mina, 3 di Muzdalifah, dan 3 di Arafah. Selama 7 hari, rute kereta akan menyesuaikan sesuai pergerakan ritual rangkaian haji.
 
Kereta ini hanya beroperasional selama musim haji saja dan bisa dinaiki secara gratis bagi jemaah yang telah mendaftar dalam paket hajinya. Sementara yang tidak mendaftar dikenakan biaya tiket.
 
Reporter: Endang Gunawan dan Dedi Prasetia
Produser: Kristo Suryokusumo

