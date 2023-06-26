Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengimbau umat Islam di Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan di peringatan Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijah 1444 Hijriah/2023 Masehi. Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin, Senin (26/6/2023) di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, ia meminta, lebaran ini agar dirayakan dengan sederhana dan penuh syukur, karena Allah telah membebaskan bangsa ini dari pandemi. Ia juga berharap kepada jemaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, agar turut berdoa demi kebaikan dan kemajuan negara Indonesia.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News