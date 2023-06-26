...

Piala Dunia U-17 Bertepatan Masa Tahapan Pemilu, Wapres Maruf Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 22:00 WIB
FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, pada Jumat (23/06/2023). Penyelenggaraan ajang sepakbola bergengsi tersebut diagendakan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023.
 
Di sisi lain, dilansir dari Infopemilu.kpu.go.id pada periode tersebut telah memasuki tahapan Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu Masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada 19 Oktober 2023-25 November 2023 dan Masa Kampanye Pemilu 28 November 2023-10 Februari 2024.
 
Wakil Presiden (Wapres)  Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan agar dapat menjaga kondusivitas, baik saat pelaksanaan tahapan Pemilu maupun juga penyelenggaraan U-17 di tanah air.

