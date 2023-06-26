Seorang warga meninggal usai digigit anjing liar di Desa Taring, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Korban tiba-tiba digigit anjing liar yang berkeliaran disekitar rumahnya akibatnya korban mendapat 7 jahitan, selama dirumah sakit korban terus gelisah dan tidak bisa minum air putih

Warga kemudian menangkap dan mengikat anjing liar tersebut karena diduga terinfeksi virus rabies. Kepala Desa setempat berencana akan memberikan imbauan kepada warga yang memiliki anjing agar bersedia melakukan karantina.

(fru)

