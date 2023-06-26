...

Stasiun Pasar Senen Dipadati Penumpang, 74% Tiket Periode Libur Iduladha Ludes Terjual

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 16:00 WIB
Kepadatan mulai terlihat dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, memasuki libur panjang sekolah. Berdasarkan data PT.KAI pada Senin (26/6/2023), total tiket kereta api jarak jauh yang telah terjual pada periode 27 Juni - 2 Juli 2023 mencapai 556.778 tiket atau rata rata 92.796 tiket per hari.
 
Sejumlah calon penumpang mengaku sengaja berlibur keluar kota bersama keluarga atau pulang ke kampung halaman untuk menghabiskan masa libur sekolah.

