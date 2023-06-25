Pemerintah terus melakukan pelayanan bagi para jemaah haji. Salah satunya aplikasi layanan haji. Aplikasi mempermudah jemaah karena bisa tersambung dengan berbagai layanan.

Kartu ini bisa digunakan jemaah haji beraktivitas selama di Makkah dan Madinah. Para jemaah haji bisa menggunakan untuk kegiatan naik transportasi ke tempat ibadah, memasuki hotel atau camp.

Termasuk lokasi rumah sakit, kantor polisi, untuk transaksi di ATM serta memandu pergerakan jemaah haji yang tersesat. Dalam aplikasi layanan haji semua data tentang jemaah haji.

Reporter : Dedi Prasetia dan Endang Gunawan

Produser : Nofellisa

(fru)

