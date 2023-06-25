...

Permudah Jemaah, Inilah Aplikasi Layanan Jemaah Haji

Endang Gunawan dan Dedi Prasetia, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 20:30 WIB
Pemerintah terus melakukan pelayanan bagi para jemaah haji. Salah satunya aplikasi layanan haji. Aplikasi mempermudah jemaah karena bisa tersambung dengan berbagai layanan.
 
Kartu ini bisa digunakan jemaah haji beraktivitas selama di Makkah dan Madinah. Para jemaah haji bisa menggunakan untuk kegiatan naik transportasi ke tempat ibadah, memasuki hotel atau camp.
 
Termasuk lokasi rumah sakit, kantor polisi, untuk transaksi di ATM serta memandu pergerakan jemaah haji yang tersesat. Dalam aplikasi layanan haji semua data tentang jemaah haji.
 
Reporter : Dedi Prasetia dan Endang Gunawan 
Produser : Nofellisa

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

