Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyiapkan "Bubur Cinta Lansia" untuk jemaah haji berusia lanjut. Kreasi makanan tersebut untuk menjaga stamina jemaah haji lansia jelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Jumlah jemaah haji lansia pada tahun ini mencapai 67.000 dari total kuota 229.000 jemaah. Inovasi makanan ini dilakukan petugas Haji Sektor 1 Daker Makkah. Sebelum didistribusikan ke jemaah lansia sudah diberikan tim kesehatan haji.

Reporter : Sucipto

Produser : Nofellisa

(fru)

