Bakal Calon Presiden (Bacapres) untuk Pilpres 2024, Ganjar Pranowo disambut meriah warga Pademangan Barat, Jakarta Utara, Minggu (25/6/2023). Ratusan warga antusias atas kedatangan Bacapres PDIP itu.
Kehadiran Ganjar untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ganjar tiba disambut dengan budaya Betawi, ondel-ondel dan palang pintu. Ganjar blusukan ke permukiman padat penduduk. Ganjar memberikan hadiah kepada anak yang berulang tahun.
Reporter : Irfan Maulana
Produser : Nofellisa
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow