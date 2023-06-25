Bakal Calon Presiden (Bacapres) untuk Pilpres 2024, Ganjar Pranowo disambut meriah warga Pademangan Barat, Jakarta Utara, Minggu (25/6/2023). Ratusan warga antusias atas kedatangan Bacapres PDIP itu.

Kehadiran Ganjar untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ganjar tiba disambut dengan budaya Betawi, ondel-ondel dan palang pintu. Ganjar blusukan ke permukiman padat penduduk. Ganjar memberikan hadiah kepada anak yang berulang tahun.

Reporter : Irfan Maulana

Produser : Nofellisa

(fru)

