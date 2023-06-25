...

Isi Waktu Liburan, Puluhan Anak Ikuti Khitanan Massal

Mohamad Zeni Johadi, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 14:14 WIB
Sejumlah reaksi anak-anak terjadi dalam kegiatan khitanan massal di Majalengka, Jawa Barat, Minggu (25/6/2023). Banyak yang menangis histeris hingga memecah fokusnya dengan bermain game di ponsel.
 
Sebanyak 28 anak sekolah dari 17 desa di Kecamatan Talaga mengikuti khitanan massal yang pertama kali dilakukan sebagai rangkaian hari jadi Majalengka. Sasarannya adalah anak-anak dari keluarga tak mampu.
 
Reporter: Mohamad Zeni Johadi 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

