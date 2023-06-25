Bacapres Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan dengan para Gen Z, influencer hingga tiktokers di Pintu 6 Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Minggu (25/6/2023).

Para influencer hingga tiktokers senada mengenakan baju bergambarkan Ganjar Pranowo.

Kedatangan Ganjar juga disambut histeris oleh penonton yang hadir. Dalam kesempatan itu, Ganjar bertukar pikiran dengan para influencer hingga Gen Z.

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

