Warga Kota Medan dan Deli Serdang gempar dengan ancaman geng motor. Ancaman berupa screenshoot percakapan akan menyerang warga.

Warga yang akan diserang berada di Jalan Marelan Raya, Kota Medan. Warga lain yang diancam berada di Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang.

Menanggapi ancaman itu, polisi langsung menggelar razia, Minggu (25/6).

Kontributor: Yudha Bahar

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News