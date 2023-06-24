Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan hilirisasi industri pengolahan rumput laut di Tanah Air. Hal ini disampaikan Sakti dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (23/6/2023).

Sakti menyampaikan bahwa komoditas rumput laut memiliki banyak produk-produk turunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah. Sakti menuturkan bahwa Presiden Jokowi menargetkan untuk membuat proyek percontohan komoditas rumput laut di sejumlah wilayah di Indonesia.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

