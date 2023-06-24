...

Bak Proklamator, Ganjar Bacakan Dedication of Life Bung Karno

Felldy Utama, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 21:54 WIB
Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo membacakan dedication of life Bung Karno. Hal ini dibacakannya pada saat puncak peringatan bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (24/6/2023).
 
Momen ini terjadi pada saat rangkaian pembukaan acara tersebut. Ganjar Pranowo maju ke podium untuk membacakan dedication of life Bung Karno.
 
Saat membacakannya, Gubernur Jawa Tengah itu tampak lantang dan gagah bak sang Proklamator.
 
