Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitip kemenangan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo kepada para kader PDIP. Pesan itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam perayaan puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).

Pada acara itu turut dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Jokowi juga menyampaikan pesan untuk pemuda generasi bangsa.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser : Nofellisa

