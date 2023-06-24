Jelang konsolidasi akbar Puncak Bulan Bung Karno di Stadion GBK, ribuan kader PDIP mulai berangkat sejak Sabtu (24/6/2023) pagi. Seperti PDIP Depok yang memberangkatkan 1.000 pengurus partai menggunakan 17 bus.

Konsolidasi akbar ini digelar untuk membahas persiapan Pileg dan Pilpres 2024 mendatang. Diperkirakan, akan ada 130 ribu kader PDIP dari seluruh Indonesia yang akan hadir.

