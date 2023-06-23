Masjid King Saud merupakan salah satu masjid terbesar di Jeddah, Arab Saudi. Kompleks Masjid ini memiliki luas 9.700 meter persegi. Masjid ini didesain oleh Abdel-Wahed El-Wakil.

Kubah utamanya memiliki diameters 20 meter dengan tinggi 42 meter. Bentuk kubah-kubah itu bercorak seni bangunan Arab pada umumnya.

Penampakannya lebih menyerupai kerucut yang melebar pada sisi dasarnya. Salah satu ciri khas masjid ini adalah kubah-kubah putih di bagian atasnya. Masjid ini tampak begitu elegan di tengah Distrik al-Syarafiyyah, Jeddah.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News