Menengok Keelokan Masjid King Saud Jeddah Arab Saudi

Jum'at 23 Juni 2023 18:07 WIB
Masjid King Saud merupakan salah satu masjid terbesar di Jeddah, Arab Saudi. Kompleks Masjid ini memiliki luas 9.700 meter persegi. Masjid ini didesain oleh Abdel-Wahed El-Wakil. 
 
Kubah utamanya memiliki diameters 20 meter dengan tinggi 42 meter. Bentuk kubah-kubah itu bercorak seni bangunan Arab pada umumnya. 
 
Penampakannya lebih menyerupai kerucut yang melebar pada sisi dasarnya. Salah satu ciri khas masjid ini adalah kubah-kubah putih di bagian atasnya. Masjid ini tampak begitu elegan di tengah Distrik al-Syarafiyyah, Jeddah. 

(fru)

