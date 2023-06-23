...

Seru! Anak-Anak di Probolinggo Isi Liburan Sekolah dengan Nonton Wayang Golek

Hana Purwadi, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 15:00 WIB
Inilah Amir atau dipanggil Cak Amir warga Tongas, Probolinggo, Jatim. Dengan membawa motor dan peralatan wayang, Cak Amir rela mengisi liburan sekolah dengan memainkan wayang ke pelosok desa. Pada hari biasa, pementasan wayang ini biasanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. 
 
Cak Amir sengaja menggunakan media wayang golek karena lebih atraktif. Selain itu, bahasa yang dipakai menggunakan bahasa campuran yakni Jawa dan Indonesia. Uniknya, tema yang diangkat seputar pentingnya dunia pendidikan dan pernikahan dini. 
 
Tujuannya karena di wilayah ini angkat tersebut masih relatif tinggi. Anak-anak yang menyaksikan pun tampak sangat antusias. 
 
Kontributor: Hana Purwadi 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Berita Terkait

