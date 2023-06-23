Inilah pabrik pengemasan air zam zam yang di wilayah Kudai, Makkah. Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2010 mendirikan National Water Company, perusahaan yang secara khusus mengemas air zam zam. Bangunan ini memiliki luas sebesar 13.500 meter persegi.

Dalam sehari fasilitas ini dapat menghasilkan 200 ribu galon kemasan 5 liter serta ada jutaan galon air zam zam untuk cadangan. Pabrik pengemasan ini bertujuan agar jemaah haji dapat mengkonsumsi air zam zam berkualitas dan terbebas dari bakteri.

Pabrik ini menjadi satu-satunya yang mengelola dan mengemas air zam zam untuk mencegah pemalsuan dan praktik perjokian dalam distribusi air zam zam.

Reporter : Endang Gunawan, Dedi Prasetia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

