Ketum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi pasar UMKM yang di gelar di Pura Mangkunegaran, Solo, Jumat (23/6) malam.

Prabowo didampingi KGPAA Mangkunegara X Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo aktor film Nicholas Saputra dan Happy Salma

Prabowo mengapresiasi adanya pasar rakyat yang mengambil tema pasar kangen. Prabowo berharap dengan event seperti ini memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi.

(fru)

