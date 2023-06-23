Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur kedatangan Ganjar disambut oleh Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi, Jumat (23/6) sore.

Ganjar memberi motivasi kepada ratusan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya tidak hanya secara manual tapi juga secara online.

Untuk membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Jawa Tengah, Ganjar membuat aplikasi khusus yang mengakomodir seluruh UMKM yang ada.

(fru)

