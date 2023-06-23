...

Pesawat Semuwa Air Hilang Kontak di Papua, Bawa 4 Penumpang

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 16:16 WIB
A A A
Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri Air dikabarkan hilang kontak di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/6). Kepala Seksi Operasi dan Siaga Sar Jayapura, Marinus Ohoirat saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.
 
Diketahui pesawat hilang kontak sejak pukul 10.53 WIT. Marinus Ohoirat mengatakan, proses pencarian sudah dilakukan pada pukul 13.00 WIT. Diketahui dalam pesawat tersebut terdapat enam orang. Di antaranya pilot, kopilot dan empat penumpang. 
 
Dalam sebuah video yang diperoleh dari Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi, terlihat badan pesawat tampak hancur dan mengeluarkan asap di tengah hutan.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini