Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri Air dikabarkan hilang kontak di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/6). Kepala Seksi Operasi dan Siaga Sar Jayapura, Marinus Ohoirat saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

Diketahui pesawat hilang kontak sejak pukul 10.53 WIT. Marinus Ohoirat mengatakan, proses pencarian sudah dilakukan pada pukul 13.00 WIT. Diketahui dalam pesawat tersebut terdapat enam orang. Di antaranya pilot, kopilot dan empat penumpang.

Dalam sebuah video yang diperoleh dari Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi, terlihat badan pesawat tampak hancur dan mengeluarkan asap di tengah hutan.

(fru)

