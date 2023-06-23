Mahasiswa sebuah universitas di Makassar, MH (21) menjadi tersangka kasus asusila dan pornografi lantaran merekam video seorang perempuan penghuni indekos dari ventilasi udara. Melalui media sosial pelaku mengancam korban akan menyebarluaskan foto bugil yang diambil diam-diam oleh pelaku apabila menolak untuk bersetubuh.

Korban lalu melaporkan ke polisi dan menjebak pelaku untuk bertemu. Setelah ditangkap polisi, ternyata diapati fakta pelaku kerap melakukan aksi cabul ini dan memiliki 9 rekaman video bugil dari 3 perempuan berbeda.

Reporter : Leo Muhammad Nur

Produser: Reza Ramadhan



