Viral Aksi Emak-Emak di Asahan Gerebek Lokasi Judi Tembak Ikan

Ulil Amri, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 11:30 WIB
Dengan membawa poster puluhan emak-emak Desa Sei Silau Timur, Sumatra Utara menggerebek lokasi judi tembak ikan yang berada di tiga lokasi berbeda. Aksi ini dilakukan karena mereka geram praktek judi mesin tembak ikan terus beroperasi tanpa tindakan penegak hukum.
 
Warga yang kesal juga sempat berupaya merusak mesin sebelum diserahkan ke Polres Asahan. Total ada 5 mesin judi tembak ikan yang diamankan warga dari 3 lokasi berebeda.
 
Reporter : Ulil Amri
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

