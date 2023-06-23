Dengan membawa poster puluhan emak-emak Desa Sei Silau Timur, Sumatra Utara menggerebek lokasi judi tembak ikan yang berada di tiga lokasi berbeda. Aksi ini dilakukan karena mereka geram praktek judi mesin tembak ikan terus beroperasi tanpa tindakan penegak hukum.

Warga yang kesal juga sempat berupaya merusak mesin sebelum diserahkan ke Polres Asahan. Total ada 5 mesin judi tembak ikan yang diamankan warga dari 3 lokasi berebeda.

Reporter : Ulil Amri

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

