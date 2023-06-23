Pemerintah berencana meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 18 Agustus 2023 setelah berhasil melakukan uji coba dari Stasiun Halim menuju Stasiun Tegalluar. Rencananya pemerintah juga akan menggratiskan perjalanan Kereta Cepat hingga 90 hari pascadiresmikan.

Dalam satu rangkaian Kereta Cepat nantinya dapat menampung sekitar 600 penumpang.

Reporter : Ervan David

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News