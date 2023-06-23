Beginilah momen Pemain Timnas Argentina, Guido Rodriguez bersama istrinya berlibur ke Bali. Liburan ini dilakukan setelah Rodriguez melewati laga antara Indonesia vs Argentina Senin (19/6/2023) lalu.
Ia tertangkap kamera mengunjungi sejumlah objek wisata yang berada di kawasan Ubud. Ia pun sempat membagikan foto bersama monyet di tempat wisata Monkey Forest Ubud.
Reporter : Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow