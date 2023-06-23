Beginilah detik-detik Gunung Semeru, Lumajang meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur mencapai 3.500 meter pada Jumat (23/6/2023) dini hari. Luncuran awan panas guguran mengarah ke sisi tenggara atau ke arah Besuk Kobokan.

BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki gunung semeru untuk selalu waspada. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga.

Reporter : Yayan Nugroho

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

