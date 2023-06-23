Sejak dibeli Presiden Jokowi, sapi berbobot 1,25 ton yang diberi nama Mbah Citro di Polewali Mandar ini mendapat perlakuan khusus dari peternaknya. Sapi diberi makanan sehat sebanyak 50 kg tiap pagi dan makanan campuran 90 kg tiap sore.

Sapi ini juga dijaga kebersihanya dengan dimandikan pada pagi dan sore hari. Dinas Peternakan setempat juga memeberikan vitamin khusus dan pemeriksaan kesehatan rutin. Peternak memasang CCTV di beberapa sudut kandang untuk mengantisipasi aksi kejahatan.

Reporter : Huzair Zainal

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

