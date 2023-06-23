Anies Baswedan merespon komentar mantan Wamenkumham, Denny Indrayana yang menyebut dirinya akan jadi tersangka dalam kasus Formula E. Anies mengatakan dirinya kini fokus untuk melaksanakan ibadah haji bersama keluarga

Anies menambahkan, dirinya tidak mau mencampuradukkan urusan ibadah dengan politik. Terkait pernyataan Denny, Anies memilih untuk tidak menanggapi dengan serius dan memusingkan hal tersebut.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Kristo Suryokusumo

