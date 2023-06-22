Penjualan sapi kurban di lapak kawasan Pulogebang, Cakung, Jaktim menurun. Harga sapi yang tinggi membuat penjualan menurun hingga 20 persen. Tahun lalu, seminggu jelang Iduladha, seribu ekor sapi sudah terjual.

Penurunan penjualan karena harga tinggi dan stok sapi Bali yang terbatasWarga diimbau menggunakan aplikasi Identik PKH Kementan untuk beli sapi.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

