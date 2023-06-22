Puncak ibadah haji dimulai pada 26 Juni 2023 dan Arab Saudi sudah siap siaga. Otoritas Keamanan Arab Saudi menggelar parade militer Rabu (21/6). Parade militer dilaksanakan tidak jauh dari Padang Arafah di Makkah.

Satu demi satu batalyon militer dari berbagai kesatuan unjuk kekuatan. Mulai dari parade sepeda motor, mobil, tank lapis baja hingga petugas damkar. Parade militer dilakukan sebagai pertanda datangnya puncak haji.

Pasukan keamanan itu ditempatkan di semua tempat pelaksanaan ibadah haji. Sekitar dua juta lebih jemaah haji dari seluruh dunia akan berada di Makkah.

Kontributor: Dedi Prasetia / Endang Gunawan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News