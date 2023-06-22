Okezone Goes to Campus hadir di Universitas Bakrie hari ini, Kamis (22/6). Acara tersebut diisi dengan seminar bertajuk tema "Media Sosial Vs Kebebasan Pers di Era Society 5.0".

Pimred Okezone, M Budi Santosa mengungkapkan Okezone Goes to Campus merupakan kolaborasi yang bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan.

Tema seminar yang diangkat pun sangat relevan dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Dimana media sosial diversuskan dengan kebebasan pers.

Reporter: Fakhrizal Fakhri

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News