Kaisar Jepang Kunjungi Raja Keraton Yogyakarta dan Berkeliling di Istana

Heru Trijoko, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 09:00 WIB
Kaisar Jepang Horonomiya berkunjung ke Keraton Yogyakarta, Rabu (21/6/2023). Kedatangan Kaisar Jepang disambut Sri Sultan Hamengku Buwono ke sepuluh.
 
Hadir pula Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hemas Di Regol Dana Pratapa. Setelah berjabat tangan dan berfoto Kaisar Jepang diajak berkeliling keraton.
 
Kaisar diajak melihat koleksi benda pusaka seperti batik dan keris. Kaisar Jepang juga disuguhi Tari Beksan Lawung Ageng oleh abdi dalem.
 
Kontributor: Heru Trijoko
Produser: B.Lilia Nova

