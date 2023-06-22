Video amatir merekam seorang pria diduga bunuh diri, Rabu (21/6/2023). Pria itu melompat dari Jembatan Suramadu sekitar pukul 15.00 WIB. Pria itu bernama Tiin (29) warga Desa Jeteh, Kwanyar, Bangkalan, Madura.

Awalnya Tiin berboncengan dengan istrinya Maslihah dari arah Bangkalan. Saat di tengah jembatan, Tiin berpesan agar istrinya menjaga anak-anak. Tidak lama kemudian pria itu langsung melompat ke laut hingga akhirnya hilang.

Hari ini, Kamis (22/6/2023) proses pencarian akan kembali dilakukan.

Kontributor: Diwan Mohammad Zahri

Produser: B.Lilia Nova

DISCLAIMER: Informasi berikut ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan.

(fru)

