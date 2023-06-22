...

Pria Bangkalan Bunuh Diri di Jembatan Suramadu, Aksinya Terekam Video Amatir

Diwan Mohammad Zahri, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 08:45 WIB
Video amatir merekam seorang pria diduga bunuh diri, Rabu (21/6/2023). Pria itu melompat dari Jembatan Suramadu sekitar pukul 15.00 WIB. Pria itu bernama Tiin (29) warga Desa Jeteh, Kwanyar, Bangkalan, Madura.
 
Awalnya Tiin berboncengan dengan istrinya Maslihah dari arah Bangkalan. Saat di tengah jembatan, Tiin berpesan agar istrinya menjaga anak-anak. Tidak lama kemudian pria itu langsung melompat ke laut hingga akhirnya hilang.
 
Hari ini, Kamis (22/6/2023) proses pencarian akan kembali dilakukan.
 
DISCLAIMER: Informasi berikut ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan.

