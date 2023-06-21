...

Horee! Sambut Libur Panjang Sekolah, Daop II Bandung Berikan Diskon Tiket 25 Persen

Ervan David, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 14:00 WIB
PT KAI melalui Daop II Bandung memberikan diskon tiket 25 persen. Hal itu dilakukan untuk menyambut libur panjang sekolah yang akan tiba.
 
Diskon tiket diberikan untuk keberangkatan 25 Juni hingga 9 Juli. Tiket diskon sudah bisa dipesan hari ini, Rabu (21/6) hingga Sabtu (24/6).
 
Jumlah tiket diskon yang disediakan mencapai 18.600 lembar. Selain itu, ada enam perjalanan KA jarak jauh yang juga dapat diskon.
 
