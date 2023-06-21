PT KAI melalui Daop II Bandung memberikan diskon tiket 25 persen. Hal itu dilakukan untuk menyambut libur panjang sekolah yang akan tiba.

Diskon tiket diberikan untuk keberangkatan 25 Juni hingga 9 Juli. Tiket diskon sudah bisa dipesan hari ini, Rabu (21/6) hingga Sabtu (24/6).

Jumlah tiket diskon yang disediakan mencapai 18.600 lembar. Selain itu, ada enam perjalanan KA jarak jauh yang juga dapat diskon.

Kontributor: Ervan David

Produser: B.Lilia Nova

