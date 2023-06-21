...

Bawa Berkah! Perajin Pisau Kewalahan Layani Pesanan Jelang Idu Adha

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 13:30 WIB
Berkah Hari Raya Idul Adha dirasakan oleh para perajin pisau di Jombang, Jatim. Salah satunya yakni Mohammad Gufron, pemilik pande besi di Jogoroto, Jombang. 
 
Gufron mengaku sudah menggeluti usaha pande besi sejak tahun 2002. Aneka pisau, golok maupun sabit dibuat secara tradisional. 
 
Khusus jelang Idul Adha, dirinya mengaku banyak pesanan yang datang. Namun karena produksinya terbatas, tidak semua bisa ia penuhi. 
 
Diketahui, dalam sehari Gufron dapat memproduksi 5 hingga 10 buah pisau. Harga pisau buatannya dihargai mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000. 
 
Kontributor: Mukhtar Bagus 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

