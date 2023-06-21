Uang tabungan murid SD di Kabupaten Pangandaran yang belum dikembalikan pihak sekolah ternyata mencapai Rp7,47 miliar. Rincian uang tabungan murid tersebut ditemukan di Kecamatan Cijulang yang berada di koperasi senilai Rp2,8 miliar sedangkan dipinjam guru senilai Rp 1,3 miliar.

Kemudian di Kecamatan Parigi yang berada di koperasi senilai Rp 2,4 miliar dan Rp1,4 miliar sedangkan yang dipinjam guru senilai Rp77 juta

Sementara polisi masih melakukan pendataan terkait kerugian dengan memanggil orang tua murid Sebelumnya, Bupati Pangandaran menyebut hutang uang tabungan yang harus dibayarkan oleh pihak sekolah ke orang tua murid hampir Rp5 miliar, namun kini bertambah lagi menjadi Rp7,47 miliar usai diperiksa tim dari Inspektorat Kabupaten Pangandaran

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News