Beginilah aksi viral oknum mafia taksi liar yang melakukan pemerasan terhadap penumpang taksi online. Kejadian diketahui terjadi pada Selasa (20/6/) di kawasan Badung, Bali.

Dalam video, pelaku berinisial KEP (40) melarang penumpang untuk menggunakan layanan taksi online. Diketahui, penumpang tersebut merupakan WNA asal Singapura.

Pelaku kemudian meminta penumpang untuk menggunakan taksi konvensional. Saat ini pelaku telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Polres Badung.

