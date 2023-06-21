Mensos Tri Rismaharini bertemu pelaku TPPO di Polres Pandeglang. Dalam pertemuan itu Risma sempat emosi dan menyebut pelaku mati rasa.

Awalnya, pelaku BC dan AH kenalan dengan dua korban di medsos dan janjian bertemu. Korban diajak makan lalu ke tempat hiburan malam dan dicekoki miras. Kedua korban dipaksa melayani pelaku sebagai PSK dengan imbalan Rp300 ribu.

Saat ini, Risma akan membawa kedua korban ke Jakarta untuk pendampingan.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

