Begini Reaksi Mensos Risma saat Bertemu Pelaku Perdagangan Anak di Pandeglang

Iskandar Nasution, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 08:00 WIB
Mensos Tri Rismaharini bertemu pelaku TPPO di Polres Pandeglang. Dalam pertemuan itu Risma sempat emosi dan menyebut pelaku mati rasa.
 
Awalnya, pelaku BC dan AH kenalan dengan dua korban di medsos dan janjian bertemu. Korban diajak makan lalu ke tempat hiburan malam dan dicekoki miras. Kedua korban dipaksa melayani pelaku sebagai PSK dengan imbalan Rp300 ribu.
 
Saat ini, Risma akan membawa kedua korban ke Jakarta untuk pendampingan.
 
Kontributor: Iskandar Nasution
Produser: B.Lilia Nova

